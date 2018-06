Colbrelli klopt Sagan en Gaviria in felbevochten sprint in Ronde van Zwitserland

Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) heeft maandag de derde etappe van de Ronde van Zwitserland (WorldTour) gewonnen. Na een rit van 183 kilometer van Oberstammheim naar Gansingen bleef de Italiaan de Colombiaan Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) en de Slovaakse wereldkampioen Peter Sagan (BORA-Hansgrohe) voor. De Zwitser Stefan Küng (BMC) blijft leider.

In de klassieke vlucht van de dag zaten Fabien Grellier (Direct Energie), puntentrui Calvin Watson (Aqua Blue Sport) en bergtrui Filippo Zaccanti (Nippo-Vini Fantini). Met nog iets minder dan 30 kilometer te gaan moest Watson de rol vooraan lossen en werd hij vervangen door Christopher Juul Jensen (Mitchelton-Scott), die de sprong naar de kopgroep had gemaakt. Maar ondanks de frisse kracht werden de leiders op negen kilometer van de streep bijgehaald door het peloton. Op het laatste klimmetje versnelde Sagan, maar hij geraakte niet weg. Door zijn versnelling moesten heel wat renners wel afhaken en daardoor sprintte een uitgedund peloton voor de zege. In de spurt bleek Colbrelli net wat sneller te zijn dan Gaviria en Sagan. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) werd achtste en eerste Belg, Sep Vanmarcke (EF Education First) kwam als tiende over de streep.

Gele trui Stefan Küng blijft leider. Hij heeft in het klassement drie seconden voorsprong op zijn ploegmaats Greg Van Avermaet en de Australiër Richie Porte.

Dinsdag staat de vierde etappe op het programma. Dan moet het peloton over 189 kilometer van Gansingen naar Gstaad, met in het slot nog een klim van acht kilometer. De Ronde van Zwitserland eindigt zondag. Vorig jaar ging de eindzege naar de Sloveen Simon Spilak.