Zo vuil zijn keukenhanddoeken als je ze een maand niet wast

Dezelfde keukenhanddoek regelmatig gebruiken, is misschien toch geen al te best idee. Onderzoekers van de University of Mauritius hebben ontdekt dat ze na een maand zonder wassen heel wat bacteriën , waaronder E.coli en Staphylococcus aureus, met zich kunnen meedragen. Die kunnen je onder meer met een voedselvergiftiging opzadelen.

Uit eerder onderzoek was al gebleken dat sponsjes een ware broeihaard aan bacteriën vormen in de keuken, maar nu is ook gebleken dat de keukenhanddoek niet helemaal onschuldig is. Onderzoekers van de University of Mauritius kwamen tot die conclusie nadat ze een maand lang honderd keukenhanddoeken hadden bestudeerd. Op bijna de helft, 49 om precies te zijn, werden bacteriën teruggevonden zoals E.coli en Staphylococcus aureus. Als de handdoeken te drogen waren gelegd, nam het risico daarop toe. De E. coli-bacterie veroorzaakt klachten zoals misselijkheid, braken en diarree en in ernstige gevallen ook vermindering van de nierfunctie en bloedafbraak. De Staphylococcus aureus ligt vaak aan de basis van een voedselvergiftiging.

"Uit onze studie blijkt dat de samenstelling van het gezin en de gewoontes in hygiëne die ze hanteren een invloed hebben op de aanwezigheid van bacteriën op de handdoeken", zegt hoofdonderzoekster Dr. Susheela Biranjia-Hurdoyal. "We ontdekten ook dat het vlees eten en natte handdoeken gebruiken cruciaal zijn voor de groei van potentiële ziekteverwekkers die verantwoordelijk zijn voor voedselvergiftiging." De resultaten van de studie werden voorgesteld op het jaarlijkse congres van de American Society for Microbiology.

Grote gezinnen en ouderen

Concreet bleek dat grote gezinnen en vleeseters meer kans lopen op 'vuilere' handdoeken. De onderzoekers raden daarom aan om keukenhanddoeken liefst zo weinig mogelijk opnieuw te gebruiken. "Grote gezinnen met kinderen en ouderen houden beter een oogje in het zeil als het om de hygiëne in de keuken gaat", klinkt het nog.

Zo zorg je ervoor dat de bacteriën zich niet verspreiden: