Universiteiten reageren na uithaal Holslag: “Heel strenge selectie na eerste jaar”

De universiteiten zijn het grondig oneens met de uithaal van Jonathan Holslag, professor Internationale Politiek aan de VUB. Die is van oordeel dat de lat aan de universiteiten veel te laag ligt, waardoor veel afgestudeerden dat diploma in feite niet verdienen. “Na het eerste jaar hebben wij een heel strenge selectie”, reageert Luc De Schepper, rector van de UHasselt.

Volgens Holslag is de democratisering van het universitair onderwijs de boosdoener. “Vandaag is er een instroom uit TSO- of zelfs BSO-opleidingen”, zegt Holslag. “En voor alle duidelijkheid, dat vind ...