Metalfestival Graspop is volledig uitverkocht

De 23e editie van Graspop Metal Meeting schrijft nu al geschiedenis. Niet alleen duurt het toonaangevende hard rock- & metalfestival in 2018 éénmalig 4 dagen lang, het pakt ook uit met een ijzersterke line-up. Met indrukwekkende headliners Guns N’ Roses, Iron Maiden, Volbeat en Ozzy Osbourne, maar ook met de strafste en beste bands uit de verschillende subgenres.

Meer dan 120 in totaal. Voor iedereen wat wils. Een affiche en formule die erg gesmaakt wordt zo blijkt, want voor het eerst in de geschiedenis is het festival voor aanvang helemaal uitverkocht! Alle tickets én alle logementen zijn de deur uit. Het festivalpark op de Stenehei in Dessel verwelkomt van donderdag 21 juni tem zondag 24 juni 200.000 bezoekers.

Met alle tickets de deur uit, is er geen dagkassaverkoop tijdens het festival. Voor iedere ticketcategorie is er wel een wachtlijst actief waar kandidaatticketkopers zich op kunnen registreren. Ook nog steeds actief is de online omruilservice waar reeds aangekochte tickets op een veilige en reguliere manier aangeboden kunnen worden voor doorverkoop. Geretourneerde tickets worden aangeboden aan geregistreerden op de wachtlijst. Alle info is op graspop.be/nl/tickets consulteerbaar. Tickets zijn uitsluitend verkrijgbaar via ticketmaster.be en proximusgoformusic.be.