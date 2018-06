Het huis van Cameron Diaz uit ‘The Holiday’ is te koop

De enorme villa die Amanda (Cameron Diaz) in de film 'The Holiday' ruilt met het gezellige huis van Iris (Kate Winslet) om eventjes aan de mannen in hun leven te ontsnappen, staat te koop. Het telt zeven kamers en is gelegen in San Marino, een stad in Los Angeles County. De toekomstige eigenaar zal er zo'n 10 miljoen euro voor moeten neertellen.

'The Holiday' is een van die klassiekers die met Kerstmis telkens opnieuw op televisie wordt getoond. Het scenario gaat als volgt: Amanda en Iris zijn de mannen in hun leven beu en besluiten om er even van tussenuit te knijpen en huizen met elkaar te ruilen. Zo komt Amanda in een gezellige cottage in Engeland terecht en Iris in een enorme villa in Californië. Het is daar dat ze uiteindelijk hun vertrouwen in de liefde terug vinden.

En het is die villa van Amanda die nu in het echt te koop staat. Het huis werd gebouwd in 1928 door architect Wallace Neff en telt onder meer zeven slaapkamers en zes badkamers. Daarnaast beschikt het over een biljartkamer, een bibliotheek, een zwembad, een tennisveld en een spa. Aan de indrukwekkende woonst hangt een prijskaartje van zo'n 10 miljoen euro.