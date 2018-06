Trump valt bondgenoten van VS aan op Twitter

De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag in een reeks tweets uitgehaald naar bondgenoten van de Verenigde Staten. Trump had het vooral over de geschillen over handelsakkoorden en de militaire uitgaven. De president zei dat de Verenigde Staten “bijna de volledige kost van de NAVO” betalen om landen te helpen beschermen die “ons op vlak van handel in de zak zetten”.

“Eerlijke handel moet nu dwaze handel genoemd worden als het niet wederzijds is”, aldus Trump. Hij haalde uit naar de Canadese douanerechten op de import van Amerikaanse melk. “Waarom moet ik als president van de Verenigde Staten landen toelaten gigantische handelsoverschoten te boeken, zoals ze decennialang hebben gedaan, terwijl onze landbouwers, werkers en belastingbetalers zo’n grote en oneerlijke prijs moeten betalen? Niet eerlijk voor het Amerikaanse volk”, klonk het in een volgende tweet.

Trump eist al langer dat de verschillende lidstaten binnen de NAVO een groter deel van de lasten op zich nemen. “Voeg daar nog het feit aan toe dat de VS bijna de volledige kost betalen van de NAVO - die vele van dezelfde landen beschermt die ons op vlak van handel in de zak zetten”, aldus de president. Hij stelt dat de Europese Unie veel meer moet bijdragen voor defensie.

“Duitsland betaalt 1 procent (net) van het bbp aan de NAVO, terwijl wij 4 procent betalen van een véél groter bbp. Vindt iemand dit normaal? We beschermen Europa (wat goed is) aan een groot financieel verlies, en worden dan oneerlijk aangepakt op vlak van handel. Verandering is op til”, kondigde hij nog aan. “Sorry, we kunnen onze vrienden, of onze vijanden, niet langer van ons commercieel laten profiteren. We moeten de Amerikaanse werknemer eerst plaatsen!”

Op de NAVO-top van Wales in 2014 zijn de lidstaten overeengekomen om de defensie-uitgaven tegen 2024 op te trekken tot 2 procent van het bbp. Tijdens een toespraak aan het nieuwe NAVO-hoofdkwartier in Brussel, in mei vorig jaar, had Trump nog hard uitgehaald naar bondgenoten die niet genoeg uitgeven aan defensie.