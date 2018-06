Dat wordt kiezen: Pinkpop en Best Kept Secret verhuizen naar zelfde weekend

Twee van de grootste Nederlandse muziekfestivals vinden volgend jaar plaats in hetzelfde weekend. Het driedaagse Best Kept Secret-festival, dat afgelopen weekend plaatsvond in Hilvarenbeek, vindt volgend jaar plaats in hetzelfde weekend als Pinkpop. BKS start trouwens dinsdag al met de kaarterkoop.

Wie volgend weer net de grens wil overtrekken voor een festivalweekend zal moeten kiezen. Terwijl Best Kept Secret zondagavond op zijn eind liep, werd een bericht uitgestuurd over de datum van volgend ...