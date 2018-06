Dubbelpartner Flipkens tien maanden geschorst na positieve dopingtest

Brussel - Het Internationaal Sporttribunaal TAS heeft tennisster Sara Errani (31) een dopingschorsing van tien maanden opgelegd. In augustus 2017 had de Italiaanse een schorsing van twee maanden gekregen van de Internationale Tennisfederatie (ITF).

De schorsing van de Italiaanse, in 2012 finaliste op Roland Garros, gaat meteen in. Concreet staat ze acht maanden aan de kant, omdat ze eerder al twee maanden schorsing (3 augustus 2017 tot 2 oktober 2017) uitzat.

Errani testte in februari 2017 positief op het verboden product letrozol, een medicijn dat gebruikt wordt bij de behandeling van borstkanker. Errani had een uitleg voor de positieve test. Haar moeder nam het middel na een operatie om te voorkomen dat de kanker zou terugkeren. Ze kwam getuigen dat ze de medicijnen in de keuken bewaart en dat vermoedelijk een tablet in het eten terecht is gekomen toen haar dochter op bezoek was.

Bovenop haar schorsing verloor de Italiaanse het prijzengeld en de rankingpunten die ze verdiende tussen 16 februari, datum van de positieve controle, en 7 juni 2017, datum van de eerste hoorzitting. Tegen dat laatste onderdeel van de straf ging Errani in beroep. Het Italiaanse antidopingagentschap (Nado Italia) vroeg het TAS om een schorsing tussen twee en 24 maanden op te leggen.

Errani is momenteel 72e op de WTA-ranking en dubbelde onlangs nog met Kirsten Flipkens op Roland Garros.