Buys pakt zilver op 50m vlinder, Croenen derde op 200m vlinder op prestigieuze meeting

Kimberly Buys is vrijdag op de tweede plaats geëindigd in de finale van de 50 meter vlinderslag in het Franse Canet-en-Roussillon, waar de eerste manche van het Mare Nostrum-zwemcircuit afgewerkt werd. De BRABO-zwemster tikte aan in 26.04 en moest enkel het Japanse talent Rikako Ikee (25.11) voor zich dulden.

Buys bleef in de reeksen (26.86) nog ver boven haar persoonlijk record (25.70), maar benaderde die besttijd wel in de finale. Behalve Ikee stond ook de Deense Pernille Blume (26.11) mee op het podium. Perrine Cohen (Dunkerque natation) realiseerde met 30.51 de 40e chrono en bereikte de halve finales niet.

Ook Louis Croenen (SHARK) pakte een podiumplaats. Hij werd derde op de 200m vlinder in 1:58.55, achter de Hongaar Tamas Kenderesi (1:55.78) en de Deen Viktor Bromer (1:57.81). Louis Croenen was eerder op de dag de snelste in de reeksen met een chrono van 1:58.81.

Basten Caerts (DBT) liet verder met 28.84 de veertiende tijd noteren in de 50 meter schoolslag. Genoeg voor een plaats in de B-finale, maar die liet de Limburger aan zich voorbij gaan. Emmanuel Vanluchene (GOLD) tikte met een chrono van 24.74 als achttiende aan in de reeksen van de 50m vlinderslag. Daarin strandde Croenen met 25.13 op de 29e plaats, Sebastien De Meulemeester (BRABO) finishte als 33e (25.20).

Bij de vrouwen realiseerde Lotte Goris (BRABO) in de reeksen van de 400m vrije slag de twaalfde chrono door in 4:22.06 aan te tikken.

Kimberly Buys en Lotte Goris bij de vrouwen en Basten Caerts, Jasper Aerents, Louis Croenen, Sébastien De Meulemeester, Alexandre Marcourt, Emmanuel Vanluchene en Lorenz Weiremans bij de mannen zijn al zeker van hun ticket voor het EK zwemmen in groot bad (3-9 augustus) in Glasgow.

De volgende Mare Nostrum-manche staat in het weekend van 16 en 17 juni op het programma in Monaco.