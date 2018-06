We wuiven de Rode Duivels uit op Eén, maar daarnaast gaan we op bezoek bij een “primitieve” stam en vertellen Nonkel Walter en co over hun avonturen die ze als De Kreuners beleefden langs Vlaamse wegen.

1) ‘My Year With The Tribe’: welkom in de jungle

De Britse schrijver Will Millard bracht een jaar door bij de Korowai, een stam die diep in de jungle van Papoea leeft en die pas 40 jaar geleden in contact ...