Telenet kampt met ernstige storing in heel Vlaanderen

Telenet kampt momenteel met ernstige storingen op haar netwerk. In heel Vlaanderen kunnen klanten momenteel geen televisie kijken.

“Het gaat om een hardwareprobleem dat rond 14 uur is opgedoken”, zegt Telenet-woordvoerster Isabelle Geeraerts. Hoeveel klanten precies zijn getroffen, is nog onduidelijk. “De storing is niet beperkt tot één regio. Heel Vlaanderen heeft er last van. Maar onze mensen doen er alles aan om dit technisch defect zo snel mogelijk te herstellen.” Internet via Telenet en de Yelo Play-app werken wel nog.