The Wizard Of ItCH in stadsschouwburg

Genk - Op zaterdag 2 juni vond in de stadsschouwburg van Genk voor de vierde keer op rij een dansvoorstelling van DansClub ItCH plaats, genaamd 'The Wizard Of ItCH'.

De 40 dansers van de Genkse DansClub ItCH hebben maandenlang heel hard geoefend om deze magische dansvoorstelling tot een goed einde te brengen.

"The Wizard of ItCH" is gebaseerd op de film: The Wizard Of Oz, maar dan met een twist. De dansers zijn namelijk op weg naar de grootste machtigste "Wizard" van "ItCH". Eenmaal bij de Wizard ontvangen de dansers, beweging, vriendschap, een thuis,... zoals de visie van DansClub ItCH. Maar echter gebeurt dit niet zonder hindernissen, ze worden namelijk achtervolgd door een heks die dit allemaal wilt voorkomen.

Het publiek kon dit prachtig spektakel bewonderen in het stadsschouwburg te Genk. De prachtige kostuums werden hand gemaakt door Maria Jorge.

De mensen waren zeer verrast na het zien van deze unieke dansshow. Ze konden prachtige choreo’s bewonderen gemaakt door dansjuf Selina Radinardi.

De dansvoorstelling was gewoonweg prachtig en kreeg zelfs een staande ovatie.

Deze dansschool is gebaseerd op vrijwilligers. Daarom zijn ze allemaal zo trots op deze dansschool en hopen dit nog lang te mogen doen.

Niet alleen wordt er plaats gemaakt voor dans en muziek, maar ook voor het thuisleven van de jongeren zelf. Elke woensdagnamiddag staan de medewerkers Suzie Radinardi en Maria Jorge klaar in de zaal Ons Tehuis te Winterslag.

DansClub ItCH is een low budget dansschool waar iedereen welkom is en waar ieder kind de kans krijgt om zichzelf te ontplooien.

Vanaf september 2018 is ieder kind/jongere van harte welkom om zich in te schrijven voor een nieuw dansjaar bij Selina, DansClub ItCH. zie :https://www.dansclub-itch.be