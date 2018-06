Recordaantal zeldzame slechtvalkkuikens in Natuurhulpcentrum opgevangen

Opglabbeek / Genk -

Het gaat goed met de slechtvalk in Limburg. Dat kan simpelweg worden afgeleid uit het aantal kuikens dat door het Natuurhulpcentrum zijn opgevangen. Zeven stuks intussen. Nog eens twee werden terug bij de ouders geplaatst. En dat is een record. Allemaal kuikens die bij de eerste vlieglessen uit het nest zijn getuimeld en ergens op een bedrijventerrein of in het centrum van de stad werden gevonden. “Als wij dan niet weten waar het nest is, kunnen we niet anders dan ze meenemen. Want door het aan- en afrijden van vrachtwagens loopt het anders fout met de kuikens”, zegt Sil Janssen. Voor een gestrand oehoekuiken vonden ze zelfs adoptieouders net over de grens in Nederland.