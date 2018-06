Bilzen - Een 56-jarige man uit Bilzen riskeert een celstraf van een jaar met gedeeltelijk uitstel voor het verzamelen van kinderporno. Bovendien fotografeerde hij heel wat minderjarigen in speeltuinen, supermarkten en op festivals zonder dat de slachtoffers het wisten.

De bal ging aan het rollen nadat enkele bezoekers van een festival in Bilzen op 16 juni 2016 een Veiligheidsmedewerker inlichtte over de vreemde gedragingen van de vijftiger. De man maakte in het geniep ...