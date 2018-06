Nauwelijks 14 jaar oude motorracer overleden na crash in WK voor junioren

Brussel - De Moto3-piloot Andreas Perez is op 14-jarige leeftijd overleden. De Spanjaard crashte zondag in de vierde manche van het WK Moto3 voor junioren en bezweek nadien aan zijn verwondingen.

Perez kreeg de eerste medische zorgen langs het circuit van Catalonië nabij Barcelona en werd vervolgens per helikopter overgebracht naar het Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Uiteindelijk bezweek hij maandagmorgen aan zijn verwondingen.

De jonge Spanjaard toonde in 2017 zijn talent in de European Talent Cup, met twee zeges, enkele podiumplaatsen en een vierde plaats in de eindstand. In 2018 mocht hij voor het Reale Avintia Academy team aantreden in het WK Moto3 voor junioren.