600 Leutenaren zeggen 'neen' tegen projectontwikkelaar

Leut

Maasmechelen - Mazenhoven dankt allen voor de steun en empathie bij het protest van de bouwaanvraag van een modern wooncomplex en het verdwijnen van een lokaal historisch erfgoed.

Noodkreten als 'Mazenhoven moet absoluut een oase van rust blijven'; 'Stilte en rust bewaren in dit mooi pittoresk gehuchtje met landelijk karakter'; 'Er zijn voldoende uitbreidingsgebieden'; 'Mazenhoven is een pareltje in het snoer der Maasdorpen'… en nog vele andere reacties werden neergeschreven bij de petitie van het actiecomité. Ruim 600 bezoekers in de kapel van O.L.Vrouw van Overwinning gaven een duidelijk signaal en ondertekenden het Niet-akkoord voor het bouwen van een nieuwe woonerf dat vijftien nieuwe woongelegenheden omvat op amper 3.444,73 m², waar eerder een waardevolle historische boerderij van de familie Brabants stond. Volgens de bestemmingsvoorschriften liggen deze kwestieuze percelen deels in een “woongebied met landelijk karakter” en deels in “agrarisch gebied”. Het actiecomité diende een protestbrief in bij het gemeentebestuur en de omwonenden een officieel bezwaarschrift aan het Schepencollege.

Het actiecomité 'Mooi en landelijk Mazenhoven' wil dan ook allen bedanken voor hun steun door het ondertekenen van de petitie en voor de individuele bezwaarschriften gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen. We hopen en duimen dat het college de gevraagde vergunning zal weigeren.