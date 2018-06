Europese 18-jarigen kunnen vanaf dinsdag gratis treinticket aanvragen

Europese 18-jarigen kunnen vanaf dinsdag tot 26 juni een aanvraag indienen voor een gratis treinticket waarmee ze door heel Europa kunnen reizen. Dat kondigt de Europese Commissie aan. In eerste instantie worden 15.000 tickets uitgedeeld, 333 daarvan zijn gereserveerd voor jonge Belgen.

Het idee om elke Europeaan op zijn 18de verjaardag een gratis Interrail Pass toe te sturen om Europa te kunnen ontdekken, is niet nieuw. De christendemocraten van de Europese Volkspartij legden het plan twee jaar geleden al voor in het Europees parlement.

Maar de uitwerking had toch wat voeten in de aarde. In eerste instantie zou het al dit jaar volledig uitgerold worden, maar dat werd uitgesteld tot 2021. Wél start dit jaar een proefproject, waarvoor 12 miljoen euro opzij werd gezet. In totaal zullen daarmee 15.000 jongeren door Europa kunnen reizen tussen juli tot oktober 2018. Tijdens een tweede ronde dit najaar deelt de Commissie nog eens 5.000 treintickets uit.

Een aanvraag indienen kan via www.europa.eu/youth/discovereu. Deelnemers moeten er hun gegevens ingeven, de reis die ze willen maken beschrijven en een quiz van vijf vragen oplossen over het Europees Jaar van het cultureel erfgoed 2018. De Commissie selecteert de deelnemers. De gelukkigen moeten tussen 9 juli en 30 september vertrekken. Ze kunnen maximaal 30 dagen rondreizen en vier EU-lidstaten - zonder het land van herkomst mee te tellen - bezoeken.

Tijdens de eerste ronde zijn 333 van die tickets gereserveerd voor Belgen. Maar de Commissie werkt met indicatieve quota per land, legt eurocommissaris voor Jongerenzaken Tibor Navracsics uit. Wanneer de cijfers voor een bepaalde lidstaat niet ingevuld geraken, dan gaan de overige tickets naar landen waar er een overschot aan aanvragen is.

Vanaf 2021 tot 2027 zou het project volledig uitgerold moeten worden, waardoor ongeveer 1,5 miljoen 18-jarigen gratis op treinreis kunnen. Dat voorstel moeten de Europese Raad en het Parlement wel nog goedkeuren.

