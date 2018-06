De scène die zelfs te fout was voor 'Sex and the City'

In 'Sex and the City', de baanbrekende serie over vier vriendinnen en in New York die dit jaar twintig kaarsjes mag uitblazen, werd vaak geen taboe over seks uit de weg gegaan. Maar één scène zag nooit het daglicht omdat zender HBO het er flink over vond gaan. Producer Darren Star maakte in een interview met Vanity Fair nu pas bekend wat er zich daarin afspeelde.

Nee, er zijn maar weinig thema's over seks die in 'Sex and the City' niet aan bod zijn gekomen. Zo dumpte Samantha ooit een van haar minnaars omdat die te klein geschapen was, werd Carrie eens gevraagd of ze aan plasseks wou doen, zat Miranda met een lover die dol was op dirty talk en kampte de man van Charlotte met erectieproblemen. Maar er was blijkbaar één scène die zender HBO toch iets te ver vond gaan en uiteindelijk het scherm niet haalde.

Dat raakte bekend in een interview van Vanity Fair met enkele van de scenarioschrijvers en producers om de twintigste verjaardag van de eerste aflevering te vieren. Het is producer Darren Star die verklapt dat in het eerste seizoen in de aflevering 'The Monogamists' uiteindelijk een ander einde op de buis verscheen. In die episode is Charlotte aan het daten met Michael en die wil eenmaal tusssen de lakens constant dat zij hem pijpt.

Pindakaas

"Hij was haar eigenlijk de hele tijd naar beneden aan het duwen zodat ze hem orale seks zou geven en dat terwijl zijn golden retriever de hele tijd in de buurt is", herinnert Star zich. "In de laatste scène geeft ze hem de volle laag omdat hij maar blijft aandringen, beschuldigt ze hem dat hij alleen maar daarvoor bij haar is en stormt ze finaal naar buiten. Even later wandelt ze weer naar binnen en ziet ze dat zijn hond hem aan het pijpen is."

Achteraf gezien vindt Starr dat HBO gelijk had toen het vroeg om die verhaallijn er uit te knippen. "Het is een beetje gruwelijk van ons dat we die scène ooit gedraaid hebben. We hebben op tape dat hij pindakaas op zijn penis smeert. Ik kan nu niet geloven dat we dat toen een goed idee vonden."