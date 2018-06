Hasselt - Een 65-jarige Hasseltse hobbyfotograaf is maandag tot 18 maanden met volledig uitstel veroordeeld voor de aanranding van drie meisjes tussen 13 en 17 jaar. De dader maakte misbruik van zijn hobby om de minderjarigen te betasten.

De Hasselaar vond zijn slachtoffers in het milieu van het paardrijden waar de man een bekend figuur is. De zestiger beloofde de meisjes een carrière als model in Milaan. Bij zijn thuis op zolder moesten ...