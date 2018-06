Witte kleding blijft een zomerse favoriet. Bang dat je items kleur verliezen of dat vlekken er niet meer uitgaan? Zo houd je je witte kleding wit!

Waspoeder in plaats van wasmiddel

Witte kleding blijft stralend wit als je waspoeder gebruikt in plaats van vloeibaar wasmiddel. Waarom? Waspoeder voor witte was trekt dieper in de vezels van je kleding en bevat bestanddelen die je kleding bleken. Tip: bleekmiddel is een no-go. Kunstmatig bleekmiddel verzwakt de vezels van je kleding en het effect kan té sterk zijn.

Citroensap versus witte kleding: 1-0

Gemorst met je zonnecrème of kunnen jouw witte items een opfrissing gebruiken? Pers het sap van een citroen en voeg dit toe aan je normale waspoeder voor witte was. Je kleding op een natuurlijke manier witter maken? Voeg dan een eetlepel bakpoeder toe bij je was. Tip: probeer zo snel mogelijk je kleding te wassen, zo krijgt de vlek geen kans om in te trekken.

Laat je witte kleding buiten drogen

Je witte items een boost geven? Laat je witte kleding dan aan de buitenlucht drogen. Zonlicht versterkt de kracht van waspoeder of citroensap waardoor je witte kleding wordt opgefrist. Tip: in de zomer of op de middag laat je je witte kleding slechts kort buiten dorgen. Te veel zonlicht zorgt voor gele vlekken op je witte kleding. Wil je op zeker spelen, dan kun je je droogrek best niet in volle zon plaatsen.