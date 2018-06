Natuurvereniging Orchis wandelt in Maaseik

Heppeneert

Maaseik - Op zondag 10 juni organiseerde Natuurvereniging Orchis een natuur- en erfgoedwandeling in Heppeneert-Maaseik.

Aan de Sint-Gertrudiskerk van Heppeneert, het vertrekpunt van onze wandeling, werd een 45-tal wandelaars opgewacht door gids Jef Vissers. We kregen eerst een korte inleiding over de geschiedenis van dit prachtige gehucht van Maaseik. Heppeneert is vooral bekend als bedevaartsoord. In de Sint-Gertrudiskerk wordt de Heilige Maagd Maria vereerd onder de titel Onze-Lieve-Vrouw van Rust. Heppeneert is een langgerekt straatdorp, gelegen op de linker Maasoever. Oorspronkelijk lag Heppeneert vlak aan de Maas, maar deze is in de loop van de eeuwen verder naar het oosten opgeschoven. Enkel de westzijde van de straat is bebouwd. Aan de andere kant is er de waterkeringsmuur uit 1926, verankerd op de winterdijk. Hij beschermt de bewoning tegen de grillen van de Maas. Je hebt er een mooi uitzicht.

We trokken verder naar Elerweerd en kwamen bij de historische hoeve 'Damiaan'. Samen met Daniëlsweert en Visserweert vormde het een eiland in de Maas en behoorden ze toe aan de Duitse Orde in Alden Biesen. Wanneer de Maas in 1740 haar nieuwe loop aanneemt, komt de Damiaan op de linkeroever te liggen. Bij de voormalige schippersherberg en hoeve “De Krauw”, gelegen op één van hoogste punten in de uiterwaarden, komen we bij de Pastoorsdijk. Reeds vroeg werden dijken tegen de Maas aangelegd, zo de Pastoorsdijk in het midden van de 18de eeuw onder impuls van pastoor Meulenbergh van Elen. Stilaan bereiken we ons vertrekpunt en na deze mooie wandeling genieten velen nog even na op een gezellig terras.

Onze volgende wandeling gaat door op zaterdag 14 juli in de Vallei van de Ziepbeek te Lanaken. Dit is een avondwandeling en gaan we op zoek naar de nachtzwaluw. We komen samen op de parking van Molenberg, Daalbroekstraat 120 in Rekem om 21.00 uur.