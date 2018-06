Neos Bree wandelt op militair domein

Bree - Het Kamp Beverlo behoort met zijn oppervlakte van 55 km² tot de grootste heidegebieden van Vlaanderen. Door de uitgestrektheid van het gebied en door het militaire gebruik ervan bleven er prachtige stukken natuur bewaard.

In dit kader waren er verschillende wandelroutes en één fietstocht uitgestippeld. Ondanks de regenachtige voormiddag waren de weergoden ons deze keer eens gunstig gestemd want met 25 graden in het vooruitzicht en volop zon kon deze dag niet meer stuk. Met Neos Bree, negentien wandelaars en drie fietsers, kregen we de mogelijkheid om een kijkje te nemen achter de schermen van dit militair domein. Met onze gids ontdekten we het verhaal van enkele belangrijke bezienswaardigheden op en rondom het militair domein, zoals de strohut, Belgisch militair kerkhof, de Dreef der 7 zuchten, de Tacambaro… Na de rondleiding konden we genieten van een echte gamellenmaaltijd. Voor diegenen die een legerdienst vervulden, pure nostalgie. Voor de anderen een unieke kennismaking.