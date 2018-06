Leerlingen Kindercampus Mozaïek succesvol in Kangoeroewedstrijd

Banneux

Hasselt - Leerlingen van het 6de leerjaar van Kindercampus Mozaïek hebben deelgenomen aan de Kangoeroewedstrijd, georganiseerd door de Vlaamse Wiskunde Olympiade vzw Vlaanderen. Wereldwijd nemen meer dan 60 landen en 6 miljoen leerlingen deel aan deze wedstrijd. De 'Koala' wiskunde editie is bedoeld voor sterke rekenaars uit het vijfde en zesde leerjaar.

Kangoeroe laat je ervaren dat wiskunde op elk niveau heel leuk en uitdagend kan zijn. De wedstrijd bestaat uit 24 meerkeuzevragen die stuk voor stuk een vonkje creativiteit, een flits van inzicht, vragen. In mei werden de resultaten en statistieken van de meer dan 15000 deelnemers bekend gemaakt. Meedoen met de wedstrijd was een plezier voor alle leerlingen. De behaalde resultaten waren zeker iets om trots op te zijn. Vier leerlingen van het zesde leerjaar plaatsten zich in de top 100 van de provincie Limburg. Onze grote winnaar plaatste zich zelfs in de top 100 van alle deelnemers van Vlaanderen.

Een dikke proficiat voor de inzet en de mooie resultaten!