Veelzeggend? België moet alle “toplanden” laten voorgaan in lijst van duurste WK-kernen

Vorige week becijferde de gespecialiseerde website Transfermarkt dat Frankrijk over de duurste spelerskern beschikt op het WK en België op nummer zes staat. Het Internationaal Centrum voor Sportstudies CIES deed eenzelfde berekening en zet Les Bleus ook bovenaan. België staat nu zevende en moet alle “toplanden” laten voorgaan.

Frankrijk beschikt met Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé en Paul Pogba over drie van de vijf duurste spelers uit de voetbalgeschiedenis. De 23 spelers van Les Bleus zijn 1,41 miljard euro waard, volgens CIES.

WK-tegenstander Engeland volgt dichtbij met 1,39 miljard euro en Brazilië, dat met Neymar de duurste speler ooit in zijn rangen heeft, is derde met 1,27 miljard euro.

De Belgische WK-kern is 835 miljoen euro waard en staat daarmee op een zevende plaats. Kevin De Bruyne is met 167 miljoen euro de duurste Rode Duivel, goed voor 20% van de totale nationale ploeg en dat is even goed als Messi (184 miljoen) bij Argentinië.

Helemaal onderaan het klassement staat de eerste tegenstander van de Rode Duivels, Panama, met een waarde van 15 miljoen euro.

Leuk weetje: de waarde van alle spelers op het WK bedraagt 12,6 miljard euro volgens CIES.

De duurste spelerskernen:

1. Frankrijk 1410 miljoen euro (Mbappé 13%)

2. Engeland 1386 (Kane 15%)

3. Brazilië 1269 (Neymar (15%)

4. Spanje 965 (Saul 10%)

5. Argentinië 925 (Messi 20%)

6. Duitsland 895 (Ter Stegen 11%)

7. België 835 (De Bruyne 20%)

8. Portugal 656 (Ronaldo 16%

9. Uruguay 529 (Suarez 23%)

10. Kroatië 416 (Rakitic 16%)

...

27. Tunesië 58 (Skhiri 17%)

...

32. Panama 15 ( Murillo 18%)