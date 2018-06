Waarom heb je nog modellen nodig als er drones zijn?

Is het beroep van model met uitsterven bedreigd? Zo'n vaart zal het ongetwijfeld niet lopen, maar hier en daar worden hun plaatsjes op de catwalk wel al ingenomen door drones. Dat gebeurde onlangs nog tijdens een modeshow in Saoedi-Arabië en ook Dolce & Gabbana pakte er al mee uit.

In februari keek de modewereld met veel verbazing toe hoe Domenico Dolce en Stefano Gabbana hun nieuwste handtassencollectie in Milaan toonden aan de hand van drones. De modellen showden er wel nog de kleding, maar de accessoires werden voorbehouden voor die hoogtechnologische tuigen. De voorbode van een nieuwe trend of gewoon een stunt?

In Jeddah in Saoedi-Arabië lijken ze alvast het eerste te denken, want ook daar werden nu drones ingezet tijdens een modeshow. Al lag de reden dit keer ergens anders. In een interview met BBC Arabic haalde medeorganisator Ali Nabil Akbar namelijk aan dat die drones een perfect alternatief zijn voor de modellen en dat het gebruik ervan zeker tijdens de ramadan "gepaster" is.

Wapperen

In tegenstelling tot bij Dolce & Gabbana werden nu de volledige outfits door drones getoond. Door de wind die de drones produceren wapperden de jurken nogal, waardoor het er allemaal een beetje knullig uitzag. En de modellen? Die zullen vast niet meteen zonder werk komen te zitten, durven we gokken.