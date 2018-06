Geen Obasohan en De Zeeuw bij Belgian Lions in WK-preselectie

Op vrijdag 29 juni (Rusland) en maandag 2 juli (Bosnië) staan er in de Lotto Arena van Antwerpen voor de Belgian Lions twee WK-kwalificatiewedstrijden van de eerste ronde op het programma. In deze laatste window is een 2 op 2 voor de Belgian Lions aan de orde om door te stoten naar de beslissende WK-voorronde. In de preselectie alvast geen Retin Obasohan (polsoperatie) en Maxime De Zeeuw (operatie knie). Quentin Serron (vinger) is onzeker en een beslissing valt later deze maand.

Bondscoach Eddy Casteels gaf een lijst vrij van 17 spelers waarmee hij de voorbereiding opstart plus 7 spelers die stand-by zullen staan. Van de Belgen in het buitenland zijn kleppers als Sam Van Rossom, Jonathan Tabu, Matt Lojeski, Pierre-Antoine Gillet en Kevin Tumba alvast in de selectie opgenomen. De voorbereiding start op 18 juni met een stageweek in Spa. Op 22 juni (19u30) spelen de Belgian Lions in Hall du Paire in Pepinster een oefeninterland tegen Nederland. Voor tickets: www.teleticketservice.com.

Preselectie: Akyazili Thomas, Bako Ismael, Desiron Yannick, Gillet Pierre-Antoine, Kanda-Kayinda Ordane, Kesteloot Vincent, Lasisi Elias, Lecomte Manu, Lojeski Matthew, Mwema Jean-Marc, Salumu Jean, Serron Quentin, Tabu Jonathan, Troisfontaines Olivier, Tumba Kevin, Vanwijn Hans, Van Rossom Sam

Invallers: Boukichou Khalid, Bratanovic Haris, Robert-Francois Xavier, Lambrecht Tim, Libert Alexandre, Marchant Dorian, Schoepen Yoeri