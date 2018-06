Libische kustwacht redt 180 migranten voor de kust van Tripoli

De Libische kustwacht heeft zondag 180 migranten gered voor de kust van Tripoli. De opvarenden, onder wie twaalf kinderen, bevonden zich in een rubberen boottje dat plots in de problemen kwam.

De opvarenden waren allemaal afkomstig uit Afrika, meer bepaald uit Ghana, Ivoorkust, Mali, Senegal, Nigeria en Guinea. De Libische kustwacht kon hen redden op ongeveer 70 kilometer van al-Khoms, een stad ten oosten van hoofdstad Tripoli, meldt de marine maandag. De migranten zijn daarna allemaal overgedragen aan de migratie-autoriteiten van Tripoli.

De Libische kustwacht redde zaterdag ook al 152 migranten op zee.

Libië is een belangrijke transitplaats voor migranten die er de Middellandse Zee oversteken in de hoop Italië en zo West-Europa te bereiken. Na een akkoord met de Europese Unie vorig jaar is het aantal migranten dat Italië via de Middellandse Zeeroute bereikt wel fors teruggevallen.

