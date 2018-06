Medewerkers Erfgoeddag worden verwend met barbecue

Uikhoven

Maasmechelen - Ivo smeets verwende zijn medewerkers van de erfgoeddag met een gezellig samenzijn met een lekkere barbecue.

Zoals ieder jaar is het op Erfgoeddag over de koppen lopen in het landbouwmuseum van Ivo Smeets in Uikhoven. Er is dan heel wat te bewonderen uit grootmoeders tijd. Ivo en Carla zijn er altijd maanden op voorhand mee bezig om hun museum voor te bereiden op die grote dag. Die dag zelf zijn er altijd tal van vrijwilligers die Ivo een hand toesteken om alles goed te laten verlopen. Als dank werden zij op een gezellige avond verrast met een heerlijke barbecue. Die avond werd er bij een lekker stukje vlees teruggeblikt op de afgelopen Erfgoeddag. Er werd ook meteen uitgekeken naar de volgende in april 2019.