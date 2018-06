Doedelzakspelers trekken kioskconcerten op gang

Diepenbeek - Vier zondagen organiseert de K.H De Stroobanders kioskconcerten met medewerking van muziekvereningingen uit de omliggende gemeenten. KH Ons Verlangen Beverst, St Barbaragilde Balen en KH De Kluchtige Vrienden Wellen waren de gasten bij de start.

Wel heel bijzonder was het optreden van KH Ons Verlangen uit Beverst die voor de gelegenheid hun doedelzakspelers meebrachten. Start van de concerten is telkens om 10.00 u inkom is gratis, het einde is voorzien rond 13.00 u Strobandersplein-Varkensmarkt

17 juni: 9.00: Processiemis met de Stroobanders, Accoriola+ Diepenbeek, KF Mont Franc Sluizen

24 juni: KH Kunst na Arbeid Gors Opleeuw, KOF St Cecilia Vucht, KH De Stroobanders ft Muzkito