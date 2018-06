Beyoncé en Jay Z geven zich bloot op nieuwe foto’s

Beyoncé en Jay Z hebben in de Welshe hoofdstad Cardiff hun nieuwe tournee 'On the Run Tour II' op gang getrapt en daar hoort dit keer een 'On the Run Tour Book' bij waarin het koppel enkele intieme foto's deelt.

Tijdens hun nieuwe wereldtournee geven Beyoncé en Jay Z hun publiek een inkijk in hun privéleven. Zo worden tijdens enkele nummers beelden geprojecteerd van hun kinderen Blue Ivy (6) en de tweeling Rumi en Sir (11 maanden), maar ook van de hernieuwing van hun huwelijksgeloftes. En daar houdt het niet op, want naast de traditionele merchandising zoals T-shirts en posters kunnen de fans ook het 'On the Run Tour Book' op de kop tikken.

In dat tourboekje staan enkele intieme foto's. Zo is er eentje bij waarop Beyoncé naakt op het strand poseert en ook één waarop het koppel samen in bed ligt met weinig om het lijf. Ook enkele beelden van een geheime trip naar Jamaica duiken in het boekje op.

Helaas voor de Belgische fans doen Queen B en haar man dit keer ons land niet aan met hun On the Run Tour II. Wie dus het boek te pakken wil krijgen, zal naar pakweg Amsterdam, Keulen of Londen moeten trekken. Maar niet getreurd, hier zijn alvast enkele beelden die op sociale media werden gedeeld.

