Kunnen we straks niet meer naar ‘De Kampioenen’ kijken op Youtube?

Youtube is aansprakelijk als er auteursrechtelijk beschermde inhoud – pakweg een aflevering van FC De Kampioenen – wordt geüpload. Dat zei een Oostenrijkse rechter deze week. Bij Google – het moederbedrijf van Youtube – zijn ze daar bepaald niet gelukkig mee. ‘We zullen deze uitspraak aandachtig bestuderen en overwegen onze opties, inclusief een beroep’, zegt Google-woordvoerder Michiel Sallaets. Hij wijst erop dat Youtube heel wat instrumenten biedt aan rechthebbenden om hun inhoud te beschermen. Zo is er Content ID, een systeem waarbij organisaties hun eigen video’s uploaden, zodat Google kan checken of er illegale versies van opduiken. Maar voor de Oostenrijkse rechter volstaat dat niet.

Het gaat om een klacht die in 2014 is ingediend door de Oostenrijkse zender Puls 4, over tv-programma’s die op Youtube belandden. De handelsrechtbank in Wenen verklaart dat Youtube een actieve rol speelt ...