Teammanager verlaat AA Gent, Gunther Schepens neemt over

AA Gent heeft met onmiddellijke ingang de samenwerking met teammanager Patrick Turcq beëindigd. Hij wordt opgevolgd door Gunther Schepens. Dat melden de Buffalo’s maandag.

De 45-jarige Schepens werd in 2013 bij AA Gent aangesteld als sportief coördinator (later sportief manager). Als speler was hij actief voor de Buffalo’s (1991-93 en 1999-2003), Standard (1993-97), het Duitse Karlsruher SC (1997-99) en het Oostenrijkse Bregenz (2003-05).

Patrick Turcq legde in 2016 zijn functie als sportief manager bij KV Kortrijk neer. AA Gent trok Turcq aan, beide partijen raakten het eens over een contract voor vijf seizoenen. Maar zo lang bleef Turcq uiteindelijk niet in de Ghelamco Arena.