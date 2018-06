Niemand geeft om een dode op ‘het WK van Poetin’: “De tijd van de idealisten is al lang voorbij”

"Er loopt heel wat verkeerd in het land van Poetin, maar zolang Lukaku scoort, houden wij er de moed in." Zo zou Freek de Jonge wellicht rijmen als hij vandaag een ‘Bloed aan de paal’-actie zou voeren zoals tegen het WK in Argentinië in 1978. Dat is lang geleden. Is de burger cynisch geworden over sport en mensenrechten?