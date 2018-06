Daar zijn ze weer: lopende bodyguards van Kim Jong-un wijken geen seconde van zijn limo

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft zondag op een erg opmerkelijke manier zijn hotel in Singapore verlaten. De man was op weg naar een ontmoeting met premier Lee Hseien Loong en dat ging gepaard met de nodige toeters en bellen. Naast de zwarte limo van Kim Jong-un waren liefst tien bodyguards van hem aan het lopen.

Het is niet de eerste keer dat we dit grappige tafereel zien, want in april deed de leider het ook al. Toen stond hij op het punt om de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in te ontmoeten.

Dinsdag ontmoet de Noord-Koreaanse leider ook Amerikaans president Donald Trump. Het zal de eerste keer zijn dat de twee elkaar ontmoeten. Belangrijk onderwerp op de agenda: het nucleaire programma van Noord-Korea. “Ik zal vanaf de eerste minuut zien of Kim echt wil werken aan nucleaire ontwapening of niet”, liet de Amerikaanse president al weten.