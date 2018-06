Prins William speelt polowedstrijd, maar Charlotte en George gaan met alle aandacht lopen

Prins William werd zondag verwacht op de Maserati Royal Charity Polo Trophy om er een polowedstrijd te spelen en daar werd hij luid aangemoedigd door Kate Middleton en de kinderen. Het was echter niet William, maar wel vooral prinses Charlotte die er met de aandacht ging lopen. Zo bracht ze haar mama flink aan het lachen terwijl ze een kopstand uitprobeerde. Prins George was dan weer druk in de weer met een speelgoedgeweer en een slinky.

Prins William en Kate Middleton hebben er altijd een punt van gemaakt hun kinderen zo normaal mogelijk te willen opvoeden en daarom krijgen George en Charlotte de ruimte om zichzelf te zijn. Zo is George wat meer verlegen en Charlotte een stuk uitbundiger. Iets wat vooral die laatste nog maar eens heeft bewezen tijdens de Maserati Royal Charity Polo Trophy.

Het driejarige prinsesje stal er de show terwijl het gezin papa William aanmoedigde tijdens zijn polowedstrijd. Zo bracht ze haar mama flink aan het lachen toen ze probeerde een kopstand uit te voeren, liep ze druk heen en weer, showde ze trots haar zonnebril en slaagde de wildebras er amper in haar jurkje deftig aan te houden.

Geweer en mes

Ook de vierjarige George leek het prima naar zijn zin te hebben en speelde samen met een vriendje met een plastic geweer en mes. Misschien ziet hij later net als zijn vader een carrière in het leger wel zitten? Iets vrolijker ging het er aan toe met een slinky, een veelkleurig stukje speelgoed dat ongetwijfeld heel wat mensen nog herkennen van uit hun jeugd.

Zara

Kate, die voor de gelegenheid een jurk van Zara had aangetrokken, genoot duidelijk van haar kinderen en de fijne tijd die ze samen doorbrachten. Ze werden die middag bovendien vergezeld door onder meer nichtje Savannah Philips, zij stal enkele dagen geleden nog de show tijdens Trouping the Colour. Het was trouwens nog maar de derde keer dat het gezin weer in de openbaarheid trad na de geboorte van prins Louis.