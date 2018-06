E313 richting Antwerpen tijdlang volledig versperd na ongeval met drie voertuigen

Door een ongeval met drie voertuigen in Massenhoven was de E313 richting Antwerpen maandagochtend volledig versperd. Rond 9.20 uur werd de linkerrijstrook vrijgegeven.

Rond 8.40 uur reed een bestelwagen in de staart van de file in op een vrachtwagen, die op zijn beurt inreed op een tankwagen. “De E313 richting Antwerpen is volledig versperd”, zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. “De hulpdiensten en de wegpolitie zijn ter plaatse en proberen de bestuurder van de bestelwagen uit zijn voertuig te bevrijden.”

Rond 9.20 uur werd de linkerrijstrook vrijgegeven. “Het verkeer komt er op gang, maar er is nog 45 minuten vertraging. Omrijden via route G is niet langer aangeraden”, meldt het Vlaams Verkeerscentrum.