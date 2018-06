Warm en onweersbuien, KMI waarschuwt voor CO-intoxicatie

Het wordt op de meeste plaatsen zwaarbewolkt met regen en onweersbuien. De actiefste buien situeren zich opnieuw in het zuidoosten van het land. Het noordwesten kan er waarschijnlijk grotendeels aan ontsnappen. De maxima liggen tussen 18 en 24 graden, meldt het KMI maandag.

In de nacht van maandag op dinsdag kunnen er in het zuidoosten nog steeds buien of onweders vallen. Elders blijft het vaak droog met veel bewolking en minima tussen 12 en 16 graden.

Ook dinsdag sleept deze regen- en onweerszone nog over ons land. De maxima schommelen tussen 15 en 20 graden. Woensdag krijgen we droog weer. Het wordt wel frisser met woensdag nog maxima rond 17 graden.

Donderdag begint de dag met mooie opklaringen. Nadien neemt de bewolking toe vanaf de kust gevolgd door regen. De maxima schommelen tussen 16 en 22 graden. Van vrijdag tot zondag is het licht wisselvallig met zonnige perioden en wolkenvelden, soms vergezeld door buien. De maxima liggen rond 21 graden in het centrum van het land.

Het KMI signaleert ongunstige voorwaarden wat betreft het gebruik van waterverwarmingstoestellen. Gelieve zeer oplettend te zijn bij symptomen als “hoofdpijn” of “neiging tot braken”, want deze kunnen een gevolg zijn van CO-intoxicatie.

