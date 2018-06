Malta laat vaartuig met 600 bootvluchtelingen niet toe in haven

Malta weigert een vaartuig toe te laten met meer dan 600 migranten aan boord, die door een Franse ngo waren gered op de Middellandse Zee. Italië had er zondag mee gedreigd geen boten met geredde bootvluchtelingen meer toe te laten als Malta zich niet ontfermt over de opvarenden.

De Maltese eerste minister Joseph Muscat sprak over de kwestie met de Italiaanse regeringsleider Giuseppe Conte en stelde dat Malta handelt “conform zijn internationale verplichtingen”. “Malta zal het vaartuig in kwestie niet in zijn havens ontvangen”, staat in een persbericht van de Maltese regering.

Malta reageerde zo op een vraag van de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini en de minister van Infrastructuur en Transport, Danilo Toninelli. In het persbericht staat dat Rome zich genoodzaakt voelt om de Italiaanse havens te sluiten indien 629 migranten die door de Franse ngo SOS Méditerranée gered werden, geen toegang krijgen tot de haven van Valetta. De migranten werden in de nacht van zaterdag op zondag gered door het schip van de ngo tijdens zes operaties in de Middellandse Zee. Volgens de ngo bevinden zich aan boord van het schip onder meer 123 niet-begeleide minderjarigen, elf kleine kinderen en zeven zwangere vrouwen.

Een Maltese woordvoerder verklaarde dat de redding gebeurde in de Libische zoek- en reddingszone, die wordt gecoördineerd door de Italiaanse reddingsdiensten. Zondag was het schip, de Aquarius, nog op zoek naar een haven waar het veilig kon aanmeren.

Conte had wel aangekondigd dat Italië twee patrouilleschepen met artsen aan boord heeft gestuurd, “om de gezondheid te beschermen van iedereen aan boord van de Aquarius”.

(belga)