Sebastian Vettel tijdens GP van Canada verkozen tot 'Driver of The Day'

De Duitse F1-piloot Sebastian Vettel is tijdens de GP van Canada door de F1-fans verkozen tot 'Driver of The Day'.

De Duitser had op zaterdag de polepositie veroverd en reed een sterke race. Tijdens de start behield Vettel de leiding in de race waarna hij die leidersplaats op geen enkel moment meer afstond, zelfs niet tijdens het maken van zijn pitstop.

Ook de F1-fans wisten die sterke prestatie, de eerste overwinning van Ferrari in Canada sinds Michael Schumacher in 2004, te appreciëren. Zij verkozen Vettel immers voor het eerst dit seizoen tot 'Driver of The Day'. Vettel is daarmee al de zesde rijder op zeven races tijd die deze eer te beurt valt.

Overzicht winnaars 'Driver of The Day-award':

GP van Australië: Fernando Alonso

GP van Bahrein: Pierre Gasly

GP van China: Daniel Ricciardo

GP van Azerbeidzjan: Charles Leclerc

GP van Spanje: Lewis Hamilton

GP van Monaco: Daniel Ricciardo

GP van Canada: Sebastian Vettel

