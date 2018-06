Stoffel Vandoorne reageert op nieuwe teleurstelling: "Mijn race zat er na één ronde al op"

Voor McLaren en Stoffel Vandoorne was de GP van Canada een grote teleurstelling. Alonso moest opgeven door technische problemen terwijl voor Vandoorne de race er eigenlijk al na één ronde op zat.

"Ik denk dat we ongelooflijk veel pech hadden bij de start vandaag," begint Vandoorne zijn terugblik op de race. "Ik kwam goed weg bij de start maar er gebeurde een aanrijding waarbij er zoveel brokstukken rondvlogen in de vijfde bocht dat het onmogelijk was om ze te ontwijken."

Door de brokstukken kreeg Vandoorne een lekke band en werd hij verplicht om al meteen een pitstop te maken. Onze landgenoot kwam helemaal achteraan het rijdersveld te liggen en mag je een strijd om eventuele punten dus vergeten.

"Ik had daardoor een lekke band rechts vooraan en we kwamen zo eigenlijk al 'zonder banden' te zitten nog voor de race goed en wel gestart was. Het was dan ook een moeilijke dag."

"Er kwam een brokstuk onder de wagen te zitten waardoor we in de eerste ronde al moesten pitten en ook tijd verloren tijdens die pitstop. Nog voor de race goed en wel begonnen was zat hij er eigenlijk al op."

Vandoorne probeert ondanks de teleurstellende race toch ook enigszins positief terug te blikken op de voorbije races.

"Wat mij persoonlijk betreft is de progressie die ik de voorbije races geboekt heb zeer positief. Als team is onze performance tijdens de kwalificatie echter teleurstellend. We hadden zoiets verwacht toen we naar hier kwamen en het werd jammer genoeg bevestigd. We hebben veel werk te doen," besloot Vandoorne.

