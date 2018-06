Vermaelen is weer fit en krijgt “goed nieuws” uit Catalonië

Thomas Vermaelen trainde zondag voor het eerst mee met de andere Rode Duivels. De centrale verdediger is dus weer fit, uitstekend nieuws voor bondscoach Roberto Martinez richting het WK. Maar er was ook persoonlijk goed nieuws voor Vermaelen.

De Spaanse krant Mundo Depotivo meldt namelijk dat FC Barcelona van plan is om de Rode Duivel een contractverlenging van één seizoen aan te bieden.

“Coach Ernesto Valverde en het management waren erg tevreden van de prestaties van de Belg”, klinkt het bij de huiskrant van Barça. “Hij speelde tactisch sterk en was een voorbeeld van een echte professional in de kleedkamer.”

Vermaelen heeft nog een contract tot 2019 maar Barcelona wil daar dus nog een jaartje bijdoen, om zo de geleidelijke overgang te maken naar een jongere verdediging. Barça wacht wel het WK af om te kijken of Vermaelen fysiek in orde is. Onze landgenoot heeft een geschiedenis van blessureleed en Barça wil “zeker zijn” dat hij een extra seizoen waar is.