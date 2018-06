JAGO GEERTS maakt opnieuw indruk met vierde plaats in MX2

Jago Geerts (18) blijft iedereen verbazen. De Balenaar, een rookie in het WK, stuntte eerder al in Letland (weliswaar in het zand, zijn favoriete ondergrond) met een tweede plaats. Dit weekend bewees de tiener, met een vierde plaats, dat hij ook op een harde baan voorin kan meespelen. Zijn volgende uitdaging: examens. “Dinsdag begin ik eraan, met wiskunde dan nog”, zegt de laatstejaarsstudent.