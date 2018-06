Neerpeltse villa van vermoorde Marcel Van Hout te koop

NEERPELTDe pompeuze villa van de vermoorde Marcel Van Hout (51) aan de Ganzenpas in Neerpelt staat te koop. De Nederlandse zakenman werd op 22 november vorig jaar geliquideerd in de wijk Grote Heide. Het is niet de riante villa waar hij het leven liet die te koop staat, maar wel zijn nog groter optrekje even verderop in Neerpelt. Zijn 45-jarige ex, die nog altijd een moordverdachte in het onderzoek is, zet de riante woonst, inclusief wellness, bioscoopzaal, vier slaapkamers en autolift, te koop voor 4.750.000 euro.