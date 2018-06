BeringenN-VA is voor het eerst in jaren gezakt in de peilingen en dat heeft hen wel wakker geschud, zo viel te horen bij de parlementairen en lokale mandatarissen die gisteren met een grote campagnebus door Limburg toerden. “Wij verliezen, maar onze concurrenten winnen niet”, zegt voorzitter Bart De Wever. “Zeer vreemd.”