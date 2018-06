“Partijpolitiek boeit onze jongeren niet”

Kwart heeft helemaal geen interesse in politiek

DiepenbeekEen kwart van de jongeren geeft zelf aan minder geïnteresseerd te zijn in politiek. Maar uit het onderzoek blijkt wel dat er een groot engagement is en dat jongeren wel degelijk wakker liggen van maatschappe-lijke thema’s. “Het gebrek aan politieke interesse, is vooral een signaal dat de manier waarop vandaag aan politiek gedaan wordt, hen niet meer aanspreekt”, zegt UCLL-studentencoach Peter Meylaerts.