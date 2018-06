SENTOSADe Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zijn gisteren in Singapore aangekomen voor een historische topontmoeting dinsdag. Vraag is of de twee onvoorspelbare wereldleiders tot een akkoord komen. “Ik denk dat ik heel snel weet of er iets positiefs kan gebeuren”, liet Trump al weten.