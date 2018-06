DiepenbeekDe Wijnmakelaarsunie in Diepenbeek legt de boeken neer. Het faillissement is voor een van de komende dagen. Ooit waren ze de grootste importeur van de grootste Franse wijnhuizen van het land. Maar wijnliefhebbers drinken tegenwoordig ook wijn uit andere streken. Bovendien hebben rijke Russen en Aziaten de prijzen van de prestigieuze chateaus de hoogte in gejaagd.