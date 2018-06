SEÑOR PERFECTO

Roberto Martinez kan bij de Rode Duivels indrukwekkende statistieken voorleggen. De Catalaan verloor welgeteld één keer, bij zijn debuut op 1 september 2016 tegen Spanje (0-2). Nadien volgden in totaal achttien wedstrijden waarin België ongeslagen bleef. Costa Rica wordt vanavond zijn twintigste duel. Om met een goed gevoel richting Rusland te reizen, is een zege in deze uitwuifmatch aangewezen. “Maar als we niet als ploeg spelen, zal Costa Rica ons pijn doen”, weet Martinez.