Merkel spaart kritiek niet, Macron betreurt “woedeaanval” van Trump

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft veel kritiek op de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om niet meer achter de slotverklaring van de G7-top te staan. “De terugtrekking via een tweet is uiteraard ontnuchterend en voor een stuk ook deprimerend”, zei Merkel tijdens een interview op de openbare omroep ARD. Macron betreurt dat de Amerikaanse president zich laat leiden door een “woedeaanval”. En in Canada zegt de buitenlandminister dat Trump “op de man” en niet op de bal speelt.

De Duitse regering houdt wel vast aan het document, de beslissing werd genomen en het document is definitief, aldus Merkel. Ze geeft toe dat de beslissing van Trump de dingen niet gemakkelijker maakt, maar dat ze van plan is om met hem te blijven praten, onder meer op de NAVO-top in juli in Brussel.

Bovendien heeft de beslissing van de Amerikaanse president Merkel nog meer overtuigd dat gewerkt moet worden aan een eenvormige, sterke Europese Unie. Europa moet zijn lot meer in eigen handen nemen en zijn waarden zelf verdedigen, bijvoorbeeld samen met Japan. Tegenover de VS mogen Duitsland en Europa niet meer roekeloos zijn. Toch betekent het protectionistische beleid van Trump niet het einde van het partnerschap met de VS. “Er zijn goede redenen om te blijven vechten voor een trans-Atlantische alliantie”, aldus de bondskanselier.

280 tekens

Eerder verklaarde de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas al dat je “in enkele seconden met 280 karakters op Twitter het vertrouwen kan tenietdoen”, terwijl de Franse president Emmanuel Macron zei dat de mate van het succes van internationale samenwerking niet “door woedeaanvallen” mag worden bepaald.

Trump verklaarde zaterdagavond op Twitter dat hij niet langer de gezamenlijke slotverklaring van de landen van de G7 onderschrijft. Redenen zijn de “valse verklaringen” van de Canadese premier Justin Trudeau, die tijdens een persconferentie na afloop van de G7-top in het Canadese La Malbaie had gezegd dat vanaf 14 juli Canadese tegenmaatregelen tegen de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium van kracht zouden worden.

Trudeau kreeg het zondag vanuit de VS hard te verduren door zijn uitspraken. Zo verklaarden twee topadviseurs van het Witte Huis dat Trudeau de VS een mes in de rug gestoken heeft en dat er “een speciale plek is in de hel” voor mensen zoals hij.

Trudeau kreeg het zondag vanuit de VS hard te verduren door zijn uitspraken. Zo verklaarden twee topadviseurs van het Witte Huis dat Trudeau de VS een mes in de rug gestoken heeft en dat er “een speciale plek is in de hel” voor mensen zoals hij.

Op de man en niet op de bal

“Canada gelooft niet dat aanvallen die op de man spelen, echt gepast zijn of een nuttige manier zijn om onze relaties met andere landen te onderhouden”, klinkt het nog bij de Canadese minister van Buitenlandse Zaken Chrystia Freeland. Volgens haar is Canada “erg weloverwogen” en maken functionarissen in het land gebruik van “argumenten die op feiten zijn gebaseerd”.

Eerder op de dag verklaarden zowel economisch adviseur Larry Kudlow als handelsadviseur Peter Navarro dat Trudeau de VS een mes in de rug heeft gestoken en gezorgd heeft voor “collateral damage” voor de ontmoeting tussen Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.