Vettel domineert in Canada ondanks blunder organisatie en is nieuwe WK-leider, Vandoorne stelt teleur

Sebastian Vettel heeft op dominante wijze de Grote Prijs van Canada gewonnen, de vijftigste zege in zijn Formule 1-carrière. De Duitser leidde van start tot finish in zijn Ferrari en neemt de WK-leiding over van Lewis Hamilton (Mercedes), die een moeilijke race kende. Valtteri Bottas (Mercedes) en Max Verstappen (Red Bull) mochten samen met Vettel het podium op, Stoffel Vandoorne werd na alweer een moeizame wedstrijd voor McLaren pas vijftiende.

Sebastian Vettel was op zaterdag de snelste man en mocht zo op pole position vertrekken, met vlak achter hem Valtteri Bottas en Max Verstappen. WK-leider Lewis Hamilton was na een mindere kwalificatie pas vierde. De top vier bleef bij de start ongewijzigd, maar Daniel Ricciardo (Red Bull) schoof wel langs Kimi Räikkönen (Ferrari) naar plek vijf. Achter hen ging het meteen grondig fout op het Circuit Gilles Villeneuve. Brendon Hartley (Toro Rosso) zat op de verkeerde plek toen Lance Stroll (Williams) overstuurde en naar de rand van de baan ging. Beide rijders maakten contact: Hartleys Toro Rosso belandde bijna op zijn zijkant, beide heren mochten meteen een kruis maken over hun race.

Problemen bij WK-leider Hamilton

Voor Canadees Stroll was het een ware desillusie, want hij was zo meteen uitgeschakeld in zijn thuisrace. De safety car mocht enkele rondjes opdraven zodat de brokstukken van de baan konden verwijderd worden. Bij de herstart bleef Vettel op kop voor Bottas en Verstappen, maar in de achtergrond was er opnieuw contact: Carlos Sainz deelde een tikje uit aan Sergio Pérez, waarna die laatste net niet rondging en vier plekken verloor.

Helemaal voorin stopten Max Verstappen en Lewis Hamilton als eersten. Verstappens pitstop was geen verrassing aangezien hij op de zachtst beschikbare band (de hypersoft) rondreed, maar de in ultrazacht rubber getooide Hamilton klaagde over bandenproblemen en moest een vroege eerste stop maken. Het zou de Brit zuur opbreken: achtervolger Ricciardo stopte even later en kwam voor Hamilton weer de baan op. Enkele rondes later zou Hamilton goed wegkomen toen Kimi Räikkönen – die heel lang wachtte om van banden te wisselen - maar net achter hem aansloot na diens pitstop.

Foto: REUTERS

Dramatische race voor McLaren

Voor Stoffel Vandoorne en het voltallige McLaren-team was het intussen weer geen aangename race. Onze landgenoot moest al in ronde één naar binnen komen voor een ongeplande pitstop. Die pitstop duurde vervolgens zodanig lang dat Vandoorne als laatste weer aansloot. De Rumbekenaar kon uiteindelijk toch nog langs Marcus Ericsson en Sergey Sirotkin komen. Fernando Alonso vocht intussen om de elfde plek, maar moest opgeven met een technisch mankement.

Helemaal voorin gebeurde er weinig in de tweede helft van de race. Vettel en Bottas kenden geen drama bij hun late eerste (en enige) pitstop, kwamen als eerste en tweede weer de baan op en bleven daar ook tot het vallen van de finishvlag. Die finishvlag werd opvallend genoeg te vroeg gezwaaid: een stevige blunder van de organisatie. Winnie Harlow, een Canadees topmodel, kreeg de eer om de race af te vlaggen, maar deed dat in ronde 69 van de 70 - één ronde te vroeg dus - en maakte zich zo onsterfelijk belachelijk. De fout werd meteen opgemerkt door raceleider Vettel. Wanneer de race te vroeg wordt afgevlagd, wordt de uitslag opgemaakt zoals die was op het moment waarop de raceleider (in dit geval Vettel) voor het laatst de finishlijn overschreed. Dat was aan het einde van ronde 68, waardoor de race dus twee rondes minder lang duurde dan gepland.

Max Verstappen mocht voor de tweede keer in drie races het podium op, zijn Red Bull-teammakker Daniel Ricciardo werd vierde maar moest in het slot nog alles uit de kast halen om Lewis Hamilton, de nummer vijf, achter zich te houden. Räikkönen was zesde.

Leclerc imponeert opnieuw, Vettel voert stand aan

Achter de toppers werden de beide Renaults van Nico Hülkenberg en Carlos Sainz knap zevende en achtste, voor Esteban Ocon (Force India). De opnieuw sterk rijdende debutant Charles Leclerc (Sauber) pakte alweer een puntje en werd tiende. In de WK-stand is Vettel de nieuwe leider met 121 punten, eentje meer dan Lewis Hamilton. Valtteri Bottas springt over Daniel Ricciardo naar de derde plek, maar hij heeft wel al 35 punten achterstand op Vettel - Ricciardo is vierde met 37 punten achterstand op de nieuwe WK-leider.